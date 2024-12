Die strukturelle Umstellung im Vorstand werde analog zur Neuaufstellung der Fahrzeugentwicklung nach den Prinzipien der Matrix-Organisation vollzogen, heißt es beim Autohersteller. Im Rahmen des Umbaus stünden vor allem flache Führungs- und breite Organisationsstrukturen im Fokus, sowie die Reduktion von Schnittstellen, die Verschlankung von Gremien und die dezidierte Bindung von Verantwortung und Entscheidungen an definierte Rollen, erklärt Vorstandschef Gernot Döllner. „Damit ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung für die Technische Entwicklung in die Hände von Geoffrey Bouquot zu übergeben. Geoffrey hat seit seinem Wechsel zu Audi viele wichtige Impulse gesetzt und das in ihn gesetzte Vertrauen mehr als bestätigt.“

Bouquot ist seit Juni 2024 Vorstandsmitglied bei Audi. Neben seiner Rolle als Vorstand für Innovation und Software-Defined-Vehicle übernahm er bisher die Stellvertretung des Vorstands der Technischen Entwicklung auf Vorstandsebene. Die ursprüngliche Entscheidung für ein neues Vorstandsressort spiegele die große Bedeutung wider, die Audi den Themen beimesse, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Dös. „Ziel war es, Geoffrey Bouquot für seinen Start bei Audi einen möglichst großen Freiraum zur Entwicklung einer solchen Technologie- und Innovations-Roadmap zu ermöglichen.“ Mit der Neuaufstellung der Technischen Entwicklung sei aus Sicht des Aufsichtsrates nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Entwicklungsarbeit „konsequent und synergetisch in einem Ressort zu bündeln“.