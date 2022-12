Beim autonomen Fahren scheint immer noch ein Streit zu schwelen, ob es überhaupt HD-Karten braucht. Tesla setzt etwa ausschließlich auf Kamerasysteme. Benötigen die Systeme im Fahrzeug überhaupt Kartendaten für das autonome Fahren?

HD-Karten wie die HD Live Map von Here haben einige entscheidende Vorteile. Einer der wichtigsten: Die Karte von Here enthält Informationen, welche die Sensoren des Fahrzeugs schlecht oder gar nicht erfassen können. Beispiele sind Straßenschilder, die von Kameras nicht richtig erfasst werden können, weil sie von Bäumen verdeckt sind, oder implizite Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie 50 km/h beim Passieren des Ortsschildes. Auch Straßenklassifizierungen, also ob es sich um eine Autobahn oder eine Landstraße handelt, sind Informationen, die einem Fahrzeug dank HD-Karte zur Verfügung stehen. Das trifft auch auf die Beziehungen zwischen Datenattributen zu, wie das Gelten eines bestimmten Schildes für nur eine Spur oder für eine parallel verlaufende Straße. Somit liefert die Karte mehr kontextuelle Informationen, als sie die Sensorik allein bieten kann.

Daten, die auch von der Sensorik des Fahrzeugs erkannt werden können, sind über die Karte nochmal zum Abgleich verfügbar. So kann das Fahrautomationssystem eine höhere Sicherheit gewährleisten und prüfen, ob was die Sensorik sieht, beispielsweise eine Schilderbrücke, auch mit der Realität übereinstimmt. Wenn diese Brücke nicht in der Karte verzeichnet ist, könnten die Sensoren möglicherweise in querstehendes Hindernis erkannt haben. In so einem Fall warnt das Fahrzeug oder bremst eigenständig. Wenn es autonom fährt, überträgt es dann die Kontrolle wieder an den Fahrer oder die Fahrerin.

Darüber hinaus stellt die HD-Karte über den elektronischen Horizont auch Informationen bereit, weit bevor die Fahrzeugsensorik diese erfassen können - wie Fahrspurverengungen, Tunnel oder ein Autobahnende. Dank dieser Informationen kann das Fahrzeug, während es automatisiert fährt, frühzeitig sein Verhalten planen oder auch die Kontrolle zurück an den Fahrer oder die Fahrerin übergeben.