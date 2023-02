Zusätzlich zu den bisherigen sechs JLR-Technologiestandorten in den USA, Ungarn, Irland, Großbritannien, China und Indien, sollen nun auch in Deutschland, Spanien und Italien technische Entwicklungszentren entstehen. Die bestehenden Hubs beschäftigen mehr als 1100 Ingenieure, die zu den fast 9000 Ingenieuren von JLR weltweit gehören. Durch die neuen Standorte schafft die Tata-Tochter nach eigenen Angaben über 100 neue, hybride Arbeitsplätze. Im Vordergrund dieser neuen Standorte steht vor allem die Entwicklung der autonomen Fahrsysteme für die nächste Fahrzeuggeneration des OEM. Gemeinsam sollen die globalen Entwicklungszentren von Jaguar Land Rover Dienstleistungen erbringen und Daten in das Advanced Product Creation Centre in Gaydon, Großbritannien, einspeisen.