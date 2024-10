Prozessintegrierte Messung löst Silos auf

Trotz all der Menschen, die es auch in Zukunft brauche, um in smarten Fabriken zu fertigen, sieht Christian Hörr von Zeiss Digital Innovation in der Autonomie die einzig logische Antwort auf die Fragen der Zukunft. Inzwischen habe man in der industriellen Breite analog zu Fahrzeugen im Schnitt Level 2-3 erreicht. Level 4 wäre Hochautomatisierung, 5 die Vollautomatisierung. Noch fehle es am Baustein der Regelung. Er plädiert daher dafür, sich stärker mit Closed Loop zu befassen. Der Messraum müsse in die Linie oder noch besser in die Maschine hinein. Normale Maschinen werden seiner Ansicht nach künftig zu Messmaschinen. Diese prozessintegrierte Messung werde Silos auflösen und eine neue Ära der Fertigung und Qualitätssicherung einläuten.

Welche Rolle dabei die Daten spielen? Fraunhofer-Expertin Janine Mügge betont im Hinblick darauf die Wichtigkeit des Austauschs in standardisierten Formaten. Gerade im Bereich Automotive mangle es noch an Homogenität, da viele kleine Player das Thema noch nicht in entsprechender Intensität adressieren würden. Felix Bühner von Ubisense sieht Technologie zwar auch als den Enabler, aber man müsse die berechtigten Ängste der Leute ernst nehmen.