Joanna Buttler ist seit 2006 für das Unternehmen tätig. Unter anderem war sie im Bereich Powertrain für Daimler Truck, im Marketing, Projektmanagement sowie als Chief of Staff für Daimler Trucks & Busses aktiv. 2019 trat sie als Director of Business Operations in die Autonomous Technology Group ein und nahm die Funktion als Schnittstelle zu Torc Robotics wahr. 2021 übernahm sie ihre bisherige Verantwortung als Projektleiterin für den autonomen LKW Cascadia bei Daimler Truck North America.

Joanna Buttler berichtet in ihrer neuen Position an den CEO von Daimler Truck North America, John O’Leary. Sie tritt die Nachfolge von Peter Vaughan Schmidt an, der auf den CEO-Posten bei Torc Robotics gewechselt ist.