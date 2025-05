„Catena-X revolutioniert unseren Datenaustausch und macht dadurch Prozesse nicht nur effizienter, sondern gleichzeitig transparenter“, betont Daecke. Dank intelligenter Datenschnittstellen zu den Lieferanten ließen sich potenzielle Engpässe frühzeitig erkennen und Risiken besser steuern. „Die Vernetzung durch Catena-X bietet uns bestmögliche Entscheidungshilfen und wird die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz im gesamten automobilen Netzwerk stärken.“

IT und Einkauf im Schulterschluss

Neben Daecke übernimmt künftig auch Matthias Schneider, Vice President IT Research and Development & Procurement, Verantwortung für Catena-X bei Mercedes-Benz. Die enge Zusammenarbeit zwischen Einkauf und IT soll dadurch fortgeführt und weiter gestärkt werden – ein Ansatz, den der OEM bereits erfolgreich in verschiedenen Catena-X Use Cases umgesetzt hat.