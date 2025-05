Ihre direkte Chefin Katrin Lehmann betont immer wieder die untrennbare Verbindung von Daten und KI. Wo liegen hier die Herausforderungen in den einzelnen Fachbereichen wie Entwicklung, Vertrieb oder Produktion? Und was sind die größten Hürden KI-Initiativen aus der Pilotphase in die Fläche zu bringen?

Entscheidend ist es, über die Optimierung bestehender Abläufe hinauszugehen und Prozesse grundlegend neu zu denken. Das gilt für alle Fachbereiche, dafür müssen wir uns unternehmensweit verzahnen und zusammenarbeiten. In der IT sehen wir uns hier als Tech-Frontrunner. Wir haben heute schon viele erfolgreiche Use Cases entlang der Wertschöpfungskette im Einsatz, die wir gemeinsam mit den Kollegen aus den Business-Bereichen aufgesetzt haben. Um KI-Initiativen aus der Pilotphase in die Breite zu bringen, müssen wir die richtige Balance zwischen kurzfristigen Zielen und langfristigen Investitionen finden. Das erfordert Mut, strategische Weitsicht und auch eine gewisse Risikobereitschaft. Das ist in einem Unternehmen wie unserem natürlich ein gewisser Prozess – aber wir sind gut unterwegs.