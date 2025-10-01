Viele Hersteller beschreiben das Auto zunehmend als „Wohnraum auf Rädern“. Es soll ein Ort zum Entspannen, Arbeiten und Erleben sein. Welche Rolle spielt die HMI-Entwicklung in dieser Vision und wie passt sie in die Digital-Car-Strategie von LG?

Unser heutiges Leben ist von einer Vielzahl digitaler Geräte geprägt – nicht nur im Auto, sondern auch Zuhause. LG ist seit vielen Jahren führend in der Unterhaltungselektronik und hat große Erfahrung im Bereich HMI-Design für den Wohnraum gesammelt. Dieses Wissen erweitern wir nun gezielt auf das Fahrzeug. Wir verstehen sehr gut, wie Menschen mit digitalen Oberflächen interagieren, welche Erwartungen sie an Komfort, Entertainment und Kommunikation haben und wie wichtig intuitive Bedienung ist. Die Herausforderung besteht darin, dieses Wissen auf die spezifischen Bedingungen des Automobils zu übertragen – also Aspekte wie Sicherheit, Ablenkungsvermeidung oder die Interaktion während der Fahrt zu berücksichtigen. Unser Ziel ist es, alle Perspektiven in einer ausgewogenen Nutzererfahrung zusammenzuführen. Sicherheit, Komfort, Entertainment und Kommunikation müssen in einem harmonischen Gesamterlebnis verbunden werden. Dafür setzen wir auch auf bestehende Plattformen wie WebOS. Mit unserer Automotive Content Platform (ACP) können Nutzer Inhalte aus dem Wohnzimmer nahtlos ins Auto mitnehmen – ein Beispiel für die Verschmelzung zweier Lebenswelten.

Automobilhersteller wollten anfangs oft eigene Lösungen entwickeln, stellten aber fest, dass es ohne Partner nicht funktioniert. Wie haben Sie die Anfangsphase solcher Partnerschaften erlebt?

Die Idee, das Zuhause-Erlebnis ins Auto zu bringen, klingt einfach, ist in der Realität aber komplex. OEMs haben rasch erkannt, dass die Integration von digitalen Diensten in das Fahrzeug deutlich schwieriger ist als zunächst angenommen. Systeme müssen nicht nur technisch zusammenpassen, sondern auch auf Sicherheitsaspekte, regulatorische Vorgaben und die besonderen Nutzungssituationen in der Kabine abgestimmt werden. Kein Unternehmen kann diesen Prozess alleine bewältigen. Deshalb ist enge Zusammenarbeit unverzichtbar. Für uns bei LG bedeutet das, dass wir uns als Orchestrator des Content-Ökosystems verstehen: Wir bringen unser Know-how aus der Consumer-Elektronik ein, entwickeln gemeinsam mit OEMs Lösungen und schaffen so einen Mehrwert, der weit über klassische Infotainment-Systeme hinausgeht. Am Ende geht es darum, den Nutzerinnen und Nutzern ein intelligenteres, stärker vernetztes und menschenzentriertes Erlebnis zu ermöglichen.