„Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass ich mich als neuer Chief Business Officer dem Startup Terra Quantum angeschlossen habe“, erklärt Hofmann in einem LinkedIn-Post. Er werde in der neuen Funktion seinen Beitrag dazu leisten, Quantumcomputing in Unternehmen auf der ganzen Welt zu bringen. Hofmann habe bereits vor drei Jahren in das Unternehmen investiert.

Die Arbeit bei Volta Trucks bewertet Hofmann im Rückblick als Position: Mit dem ambitionierten Team daran zu arbeiten, den Transportsektor zu dekarbonisieren, sei ein Privileg gewesen. Die „Niemals aufgeben-Mentalität“ im Unternehmen habe ihn sehr begeistert, so Hofmann weiter. Er sei überzeugt, dass Volta Truck unter Führung von Essa Al-Saleh in der Zukunft ein „kompletter Erfolg“ werde.

Nach 19 Jahren im Volkswagen-Konzern war Hofmann 2020 als SVP Strategic Customers zum IT-Riesen Salesforce gewechselt. Anschließend folgte 2023 der Wechsel zu Volta Trucks. Zudem ist Hofmann seit 2020 als Mitglied des Board of Advisors beim Venture Kapital-Unternehmen Lakestar aktiv.