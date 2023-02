Die schwedische Elektromarke Polestar hat das eigene Angebot für Probefahrten erweitert. Der neue Home Test Drive-Service ermöglicht es Interessentinnen und Interessenten, sich ein Fahrzeug nach Hause oder an den Arbeitsplatz zu bestellen. Nach der Buchung auf der Website kommt ein Mitarbeiter mit dem Wagen zur angegebenen Adresse und startet die gemeinsame Probefahrt mit individueller Beratung. So lassen sich viele Fragen bereits während der ersten Fahrt klären und das Fahrzeug kann auf bekannten Strecken im Alltag getestet werden.

Dem Unternehmen zufolge wurde der neue Service bereits sehr gut angenommen und ist aktuell in den Städten Köln, Frankfurt und München und in Kürze auch in Karlsruhe verfügbar. Die einzelnen Hubs decken einen Radius von mindestens 30 Minuten Fahrtzeit ab. Ein sukzessives Ausrollen an weiteren Standorten sei derzeit in Planung. Polestar will mit dem Service auch ihre Erreichbarkeit für potenzielle Kunden außerhalb großer Städte verbessern.