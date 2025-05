Daimler Truck stellt die Weichen für seine digitale Zukunft neu: Zum 1. Juni 2025 übernimmt Raghavendra Vaidya die Position des Chief Information Officer (CIO). Er folgt auf Marcus Claesson, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Vaidya bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit. Aktuell verantwortet er als Managing Director und CEO das Daimler Truck Innovation Center India (DTICI) in Bangalore.

In dieser Funktion hat er das Zentrum als wichtigen Bestandteil der globalen Entwicklungs- und IT-Organisation des Nutzfahrzeugherstellers etabliert. Bereits seit 2016 ist der gebürtige Inder im Unternehmen tätig – zunächst als Senior Vice President-IT bei Mercedes-Benz Research and Development India, dem damaligen Entwicklungsarm der Daimler AG.

Frühere Stationen seiner Karriere umfassen verschiedene Führungspositionen bei General Electric. Vaidya hat Maschinenbau am R.V. College of Engineering in Bangalore studiert und einen Masterabschluss in Software-Systemen vom renommierten Birla Institute of Technology and Science in Pilani (BITS) erworben. „Mit seiner strategischen Vision, seinem technologischen Know-how und seiner Führungsstärke bringt Raghavendra Vaidya exzellente Voraussetzungen mit, um die IT von Daimler Truck weiterzuentwickeln“, so Andreas Gorbach, Vorstand für Truck Technology bei Daimler Truck. Vaidya soll das Unternehmen in eine zunehmend datengetriebene Zukunft führen und digitale Innovationen beschleunigen.