Die Erwartungen der Kunden, das rasante Innovationstempo, regulatorische Veränderungen und die Herausforderungen in der Lieferkette erhöhen den Druck auf Unternehmen in der Automobilindustrie. So fragmentiert wie die zahlreichen Akteure in der Automobilindustrie, die nicht miteinander kommunizieren, ist auch die Customer Experience, was zu ungenutztem Umsatzpotenzial und Prozessineffizienzen führt. Dies hat wiederum höhere Servicekosten und eine schlechtere Customer Experience zur Folge. Um nachhaltiges und profitables Wachstum in diesem dynamischen Markt zu gewährleisten, müssen Unternehmen anpassungsfähig, innovativ und proaktiv in der strategischen Planung sein.