So stärkt Audi den Wandel durch kollegiales Lernen

Vom Pilot bei Audi zur Plattform für den Konzern

Während sich die erste Digikon ausschließlich an Mitarbeitende von Audi richtete, wurde das Format schnell geöffnet. Heute ist es ein konzernweites Ereignis. Beiträge kommen auch aus anderen Unternehmen des Volkswagen-Konzerns, darunter VW, Porsche und MAN. So entsteht ein bereichs- und markenübergreifender Dialog, der sonst schwer umzusetzen wäre. „Wir schaffen echte Synergien“, betont Rettenmeier. „Es ist am Ende egal, ob mir ein Kollege von Audi oder jemand von VW zeigt, wie ich in Teams meine Besprechungseinstellungen optimiere. Hauptsache, das Wissen hilft weiter.“ Auch das Organisationsteam setzt sich aus Mitarbeitenden unterschiedlicher Marken zusammen. Die Unterstützung durch die CIOs der Marken – unter anderem durch gemeinsame Auftaktformate – macht deutlich, wie sehr die Digikon mittlerweile im Konzern angekommen ist.

Auch in diesem Jahr hat das Format wieder gezeigt, wie kultureller Wandel im Konzern praktisch gelebt wird. Unter dem Motto „Upgrade your work“ fanden vom 31. März bis 4. April im Rahmen der Digikon 2025 rund 180 Sessions statt, die über 39.000 Teilnahmen verzeichneten und damit einen neuen Rekord innerhalb der Veranstaltungsreihe aufstellten. „Wir haben dem gesamten Orgaprozess der DigiKon in diesem Jahr ein Upgrade verpasst und ihn mittels Microsoft Power Plattform abgebildet – vom Einreichen der Sessions bis zur Ansicht des finalen Programms – alles war in einer Konferenzwebsite (Power App) machbar", ergänzt Rettenmeier.

Die thematische Bandbreite der meistbesuchten Beiträge spiegelt wider, was Mitarbeitende aktuell bewegt: Effizienz im Alltag, der produktive Einsatz von KI-Tools und neue Formen der Zusammenarbeit. Besonders gefragt waren Sessions wie „Persönliche Effizienzsteigerung mit Microsoft 365 Copilot“ oder „MS Copilot und ChatGPT – Was ist das überhaupt und was darf ich heute bei VW?“. Auch klassische Methoden wie „Getting Things Done 2.0“ sowie praxisnahe Tipps für Excel, OneNote und Low-Code-Anwendungen fanden großen Zuspruch. In „Happy Workhacks 2.0“ und „Wie führe ich meinen Chef?“ standen Soft Skills und Reflexion über Führungsrollen im Fokus – ein Zeichen für die Offenheit des Formats gegenüber menschlich-kulturellen Aspekten der Transformation.