Herr Zugehör, Sie sind vor mehr als einem Jahr von einem jungen Cloud-Software-Unternehmen, das Sie selbst mitgegründet haben, zurück in die Automobilindustrie gewechselt, in der Sie vor rund 20 Jahren schon einmal gearbeitet haben. War das ein sanfter Übergang oder doch ein Kulturschock?

Wenn man ein eigenes Softwareunternehmen aufbaut, lernt man, sich sehr agil aufzustellen. Man muss mit ordentlicher Geschwindigkeit unterwegs sein, um beispielsweise mit amerikanischen Wettbewerbern mithalten zu können. Das war von der Arbeitsweise her ganz anders als ich es in meinem vorherigen Job bei Audi gewohnt war. Dort waren wir damals sehr klassisch unterwegs, stark prozessorientiert, geprägt von Hierarchieebenen und Gremien. In der Software-Welt dagegen und speziell bei Cloudthemen entwickelt man Produkte nicht im Wasserfall-Modell, sondern denkt sie in Updates, in Iterationen. Dieses Wissen und die Erfahrungen haben mir bei meiner Rückkehr in die Autoindustrie und zu Cariad sehr geholfen. Gleichzeitig ist es wichtig, die klassische Auto-Welt zu kennen. So weiß ich, an welcher Stelle ich den kulturellen Wandel anstoßen muss, um das Mindset eines Tech- und Softwareunternehmens zu schaffen.

Ist Ihr Mutterkonzern Volkswagen hier schon auf dem richtigen Weg?

Der Volkswagen-Konzern befindet sich schon seit längerem in einer grundlegenden Transformation, hervorgerufen durch die Elektrifizierung und Digitalisierung. Der Anspruch, einen großen Teil der Software selbst zu entwickeln, bringt noch mal eine neue Qualität an Veränderung mit sich – vor allem was Mindset und Strukturen betrifft. Mit den tausenden Softwareentwicklern kommt eine neue Gruppe von Menschen in den Konzern, die eine ganz andere Kultur kennen und leben. Gleichzeitig müssen wir bedenken, dass wir kein reines Softwareunternehmen sind, sondern auch mit Hardware zu tun haben. Es muss uns also gelingen, verschiedene Logiken, wie Produkte in einem Fahrzeug entstehen, klug miteinander zu verbinden. Das ist die eigentliche Herausforderung. Softwarekompetenz allein wird uns nicht weit bringen, das perfekte Zusammenspiel der beiden Welten Software und Hardware wird uns im Bereich Automotive Software zum Erfolg führen.