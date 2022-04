Bei Startups mit mindestens 25 Beschäftigten waren es sogar 85 Prozent. Die deutliche Mehrzahl aller Firmen (68 Prozent) meint, das Problem des Fachkräftemangels sei innerhalb der vergangenen zwölf Monate gewachsen, heißt es in einer Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups unter knapp 300 Jungunternehmen.

Demnach ist die Lücke bei gut ausgebildeten Leuten, etwa für IT, Marketing, Verkauf und Buchhaltung, die größte Hürde für das Geschäft - noch vor Finanzierungsengpässen. Fast 90 Prozent der Startups haben der Umfrage zufolge offene Stellen. Allein bei den Studienteilnehmern seien es gut 1.900. Fehlende Experten bremsen bei rund der Hälfte der Firmen das Wachstum, knapp 40 Prozent fürchten dadurch eine schwindende Innovationsfähigkeit.

Ausländische Fachkräfte könnten Startups helfen

Als Ausweg bietet knapp die Hälfte der Startups mehr flexibles und mobiles Arbeiten an oder rekrutiert verstärkt im Ausland - gerade größere Firmen. "Der Mangel an Talenten bremst uns in Deutschland massiv - wir müssen schleunigst reagieren", sagte Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbands. Es brauche ein spezielles Fachkräfte-Visum, das die spezifischen Besonderheiten von Gründern sowie Mitarbeitern in Startups berücksichtige. Portugal, Spanien sowie die baltischen Länder seien hier besser aufgestellt. Während in Deutschland die Visavergabe im Schnitt drei Monate dauere und sich bei Fachkräften aus Indien oder Afrika oft bis zu acht Monate hinziehe, bräuchten andere EU-Staaten zwischen 10 und 30 Tagen.