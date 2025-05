General Motors hat mit Anderson einen der führenden Köpfe im Bereich autonomes Fahren an Bord geholt, um die eigene Produktorganisation noch stärker auf digitale Innovation auszurichten. Der Mitbegründer und Chief Product Officer von Aurora, einem Tech-Unternehmen im Bereich ADAS und autonomes Fahren, wird in GMs Mountain View Tech Center in Kalifornien arbeiten und direkt an GM-Präsident Mark Reuss berichten.

In seiner neuen Funktion soll Anderson den gesamten Produktlebenszyklus für das GM-Portfolio an Verbrennungs- und Elektrofahrzeugen im Auge behalten und dabei die Verantwortung für Hardware, Software, Dienstleistungen und User Experience übernehmen. GM ist aktuell dabei, die eigenen Technologie-Stacks zu vereinheitlichen und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, um mit der internationalen Konkurrenz mithalten zu können.

GM will bei SDVs aufholen

„Unsere Kunden erwarten mehr von unseren Fahrzeugen als je zuvor“, sagte Mark Reuss. „Wir haben die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir bauen, von Grund auf neu zu gestalten, mit einer engeren Integration zwischen Software und Hardware, kürzeren Entwicklungszyklen und einem Fokus auf ein nahtloses Kundenerlebnis.“ Anderson bringe jahrzehntelange Erfahrung im Automobilbau und bei Software in seine neue Rolle ein und sei in aktuellen Zeiten die richtige Führungspersönlichkeit, so der GM-Präsident.