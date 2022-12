Ulrike Hetzel leitet neue Digitaleinheit von Bosch

Über die Verantwortung des weltweiten IT-Servicebereichs hinaus soll Ulrike Hetzel die Digitalisierung der Geschäftsbereiche mit technischen, IT- und digitalen Services unterstützen. In der neuen Einheit Bosch Digital sollen zum 1. Januar 2023 das Tochterunternehmen Bosch.IO und der IT-Servicebereich unter einer Geschäftsleitung zusammengeführt und im nächsten Schritt neu ausgerichtet werden. Ziel sei es, die Geschäftsbereiche bestmöglich bei ihrer digitalen Transformation und im Vernetzungsgeschäft zu unterstützen, sagt Tanja Rückert, Chief Digital Officer der Bosch-Gruppe. Im Kern bedeute das mehr Eigen- und Ergebnisverantwortung für gemeinsame Teams zwischen IT, Digital und Business.

Beim Zulieferer will man das Kerngeschäft weiter digitalisieren und neue Geschäftsfelder auf der Grundlage von Software und Services erschließen. Und dies ohne die Hardware zu vernachlässigen. Aus jedem Umsatz mit digitalen Produkten soll künftig auch Serviceumsatz generiert werden. Dazu hatte Bosch im November 2022 auf der Bosch Connected World eine Digitalisierungsoffensive angekündigt, im Rahmen derer man bis 2025 zehn Milliarden Euro für Digitalisierung und Vernetzung aufwenden will. Hetzel habe viel Erfahrung in der Transformation des IT- und Digitalbereichs, sagt Rückert.

Ulrike Hetzel war bis Ende 2022 CTO und Vorstandsmitglied bei Dekra und dort verantwortlich für Services, Innovation und IT. Bevor sie 2021 zu Dekra kam, war sie von Mitte 2015 bis Mitte 2020 bei Bosch beschäftigt, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung Corporate IT. Davor war die studierte Bauingenieurin und Betriebswirtin 16 Jahre lang bei IBM tätig – unter anderem als Geschäftsführerin des Bereichs Infrastructure Technology Services.