"Neue Anforderungen in der Automobilentwicklung erfordern neue Antworten", sagt Bräuchle. Das All-in-One-Tool ist die Antwort auf die Frage, wie international arbeitende Entwicklerteams mit rasanten Innovationszyklen, hohen Sicherheitsstandards und Compliance-Anforderungen nicht nur Schritt halten, sondern dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein können.

"Was Codebeamer einzigartig macht, ist, dass in einer Plattform webbasiert alle relevanten Entwicklungsschritte und Stationen im Leben eines Fahrzeuges abgebildet und für Nutzer nachvollziehbar werden", erläutert Bräuchle, "Von den Entwicklungsanforderungen über die Softwareentwicklung, DevOps, die Qualitätskontrolle und das Risikomanagement bis zur Testung." Zeigen sich etwa bei Tests Fehler, werden allen Nutzern verbesserungswürdige Bauteile angezeigt, was mühsame Telefonate erspart oder gar verhindert, dass sicherheitsrelevante Informationen verloren gehen. Sozusagen Safety by desgin. Sekundenschnell lässt sich nachvollziehen, wie fortgeschritten Tests sind, welche Anforderungen bereits erfüllt wurden und welche nicht. "Jeder kann auf jeder Ebene der Fahrzeugentwicklung sehen, auf welchem Stand sie steht", sagt Bräuchle. Anforderungen, Spezifikationen und Konstruktionsdaten werden automatisiert zwischen mehreren Teams und Lieferanten ausgetauscht.

In dieser Form neu ist die Einbettung einer effizienten Compliance in die tägliche Engineering-Praxis. Das zusammen mit Tools, die einen kompletten Einblick in Risikobewertungen und Sicherheitsintegritätsstufen bieten, um in jedem Entwicklungsschritt kontinuierlich die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu garantieren und nachvollziehbar zu machen. Das vermindert den Zeit- und Kostenaufwand für die Produktverifizierung und die Tool-Validierung erheblich. Eine 360°-Rückverfolgbarkeit von der Idee bis zum freigegebenen Produkt ist garantiert. Vor allem aber: Risiken werden permanent neu bewertet. Denn jede neue Entwicklungsanforderung kann sich auf die Sicherheit des Gesamtsystems auswirken. So wird auch das Sicherheitsmanagement agil, was künftig essenziell sein wird.

Für die Branche wesentlich: Codebeamer bietet agiles ALM für die Entwicklung eingebetteter Automobilsysteme und die Einhaltung von ISO 26262, IEC 61508, Automotive SPICE und CMMI.