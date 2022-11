Das deutsche Unternehmen Inform stellt dem vietnamesischen Autobauer Vinfast auf die Fahrzeuglogistik zugeschnittene Softwarelösungen zur Verfügung. Diese sollen durchgehende Transparenz und eine Optimierung der Prozesse von der Bestellung eines Fahrzeugs bis hin zu dessen Auslieferung an den Kunden ermöglichen. Dadurch werde ein schnellerer, effizienterer und nachhaltigerer Lieferprozess erreicht. In der ersten Phase der Partnerschaft wird die Inform-Software in den Vereinigten Staaten, Kanada und Vietnam implementiert. Europa soll unmittelbar danach folgen. Die vollständige Inform-Lösung werde innerhalb von 18 bis 24 Monaten im gesamten Ökosystem von Vinfast eingeführt, so der Hersteller.