Volkswagen drückt bei Software auf die Tube

Volkswagen hatte zuletzt erneut massive Investitionen in den Bereich Fahrzeugsoftware angekündigt. So arbeitet der Konzern seit vergangenem Jahr mit dem jungen US-Autobauer Rivian zusammen, um gemeinsam die nächsten Generationen an softwaredefinierten Elektroautos zu entwickeln. Premiere soll die neue Software-Architektur im Jahr 2027 bei den Konzerntöchtern Audi und Porsche feiern. Bis dahin will der OEM fast sechs Milliarden US-Dollar in das Joint Venture gepumpt haben. Mit der neuen CGI-Einheit Marv1n solle es indes aktuell keine Berührungspunkte geben, gleiches gelte für die Softwaretochter Cariad, so der VW-Sprecher.