Kein großes Wachstum bei etablierten OEMs

Die durchschnittliche Punktzahl der Altautohersteller ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben und liegt damit bei 33 Prozent. Trotz merklicher Investitionen, habe Gartner keine großen Verbesserungen feststellen können. Beispielsweise hätten die meisten der bewerteten Unternehmen noch immer keine eigene zentralisierte E/E-Architektur auf den Markt gebracht. Das Beratungsunternehmen sieht hierin jedoch ein entscheidendes Element im Konzept des Software-definierten Fahrzeugs und bewertet ihr Fehlen daher als schwerwiegende Fortschrittbremse. „Obwohl diese Unternehmen erheblich in Software investiert haben, fehlt es ihnen in der Praxis an entschlossenen Maßnahmen, die sich in einer echten Leistungsverbesserung niederschlagen", erläutert Gartners Vice President of Research, Automotive and Smart Mobility, Pedro Pacheco, gegenüber der automotiveIT.