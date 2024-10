Wenn Oliver Ganser über das Daten-Ökosystem Catena -X spricht, das vor nunmehr drei Jahren gegründet wurde, dann bemerkt man an seiner Verve, dass es sich bei ihm um einen Überzeugungstäter handelt. Seit 2021 ist er Vorstandsvorsitzender von Catena-X und seit 2023 Vice President Processes, Digitalization, Governance and Catena-X bei BMW und lebt das Thema förmlich. So auch auf der Bühne des automotiveIT Kongresses, wo er gemeinsam mit zwei weiteren OEM-Vertretern, Julia Mayr, Director Catena-X bei Mercedes-Benz, und Sven Lorenz, Head of Group Data & AI bei Volkswagen, die Fahnen für das in der Automobilwelt derzeit einzigartige Mammutprojekt in Sachen Datentransparenz und Schnelligkeit hochhält.

Dass es sich dabei nur um ein sehr deutsches Projekt und um ein reines IT-Produkt handele, zähle zu den Vorurteilen, die die Mitglieder, zu denen mittlerweile immerhin acht DAX-Unternehmen zählen, noch häufig ausräumen müssen, betont Ganser in Berlin. Es sei schon ziemlich einmalig, dass sich gerade diese führenden Unternehmen beim Thema Datenverwaltung entlang der Wertschöpfungskette längst nicht mehr als Konkurrenten erleben, hebt der Datenexperte hervor und nennt ein Beispiel, das plakativ für die Herausforderungen der Branche ist: Alleine für den bis 2027 geforderten Batteriepass, den alle Unternehmen benötigen werden, die Akkus in den Markt bringen, seien 107 Datenpunkte erforderlich. Catena-X biete hierfür genau den entscheidenden Ansatz zur Entzerrung und Transparenz.