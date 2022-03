Dr. Frank Fehler ist Senior Vice President/Country Head von HCL Technologies Deutschland. Er verfügt über Erfahrungen auf Senior-Ebene in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen und war in den Bereichen Consulting, IT Services und Outsourcing tätig. Er ist ein anerkannter Automotive und Manufacturing Industrieexperte. Herr Dr. Fehler hat zahlreiche Projekte in den Regionen Asien-Pazifik, Europa sowie Nord- und Südamerika erfolgreich geleitet und verantwortet. Er hat sowohl einen Masterabschluss als auch einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften.