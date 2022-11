Software bestimmt unseren Alltag. Hochkomplexe Anwendungen, nützliche Programme, kleine Tools, Plug-Ins oder Treiber – gefördert durch die Digitalisierung nimmt der Umfang von Software in Unternehmen immer weiter zu. Schon den Überblick zu behalten, welche Software überhaupt alles im Einsatz ist, ist eine echte Herausforderung. Auf der Strecke bleibt oft das Wissen um die tatsächlichen Funktionen und damit auch die Sicherheit.

Selbst einfachste Software führt oft zu Informationsabfluss

Mehr Funktionen, mehr Geschwindigkeit – und das zu einem möglichst überschaubaren Preis – sind die Grundanforderungen an Software. Das Resultat in vielen Fällen: Aufgeblähte Programme, bei denen der Hersteller selbst die Übersicht verloren hat. Oder es fehlen umfassende, prozessübergreifende QS-Verfahren im Sinne von Security By Design.

So finden wir häufig völlig veraltete Komponenten mit gravierenden Verwundbarkeiten in Setup-Routinen, obwohl diese von der Software selbst überhaupt nicht mehr benötigt werden. Oder es werden aus reinen Visualisierungsgründen lokale Webserver installiert, die schlichtweg nicht im Rahmen des Perimeters nach außen abgesichert werden.

Aber auch "Working as intended"-Sicherheitsrisiken sind eingeübte, nachlässige Praxis. Die häufigste Beobachtung: wahlloser Informationsabfluss. Selbst einfachste Software kann, wenn der Hersteller dies möchte, im Hintergrund Datenverbindungen aufbauen, um Informationen einzusammeln. Neben Details von validem Interesse, wie Lizenz- oder Produktinformationen, werden dort aber auch häufig Informationen über die Nutzung der Software ausgetauscht, die weit über das Maß dessen hinausgehen, was interne Datenschutzrichtlinien oder Compliance-Vorgaben zulassen. So konnten wir beispielsweise in einem Druckertreiber nachweisen, dass sämtliche Informationen über den Druckjob (Einstellung, das zu druckende Projekt etc.) bei Nutzung des Treibers unkontrolliert an den Druckerhersteller weitergeleitet wurden. Dies ist ein typischer Fall für einen nicht akzeptablen Compliance-Verstoß.

Einzelfälle? Keineswegs. Bei über 9.000 analysierten Softwareprodukten konnten wir in 65 Prozent der Fälle eine offene Flanke für Cyberattacken feststellen, die ein Risiko für die Sicherheit des Systems, des Unternehmens und der Daten darstellt.