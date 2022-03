Chevrolet Bolt als Basis für Robotaxi-Dienst

Der Grundpfeiler für die jüngsten Meilensteine ist der vollelektrische Chevrolet Bolt, der für Cruise am Standort Orion Township in Michigan gefertigt wird. Ausgestattet mit Lidar, Radar, Kameras sowie Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz sammelte er die notwendigen Testkilometer für einen Robotaxi-Dienst in San Francisco. Mittlerweile führt Cruise gemeinsam mit dem Konkurrenten Waymo gar die Liste der Testkilometer in Kalifornien an. Im Jahr 2021 kam das Unternehmen auf 183 selbstfahrende Autos sowie gut 10.000 Kilometer ohne Sicherheitsfahrer.

Nach Kyle Vogts (Mitgründer, CTO und CEO) medienwirksamer Probefahrt ohne Sicherheitsfahrer nahm der Robotaxi-Dienst im Februar 2022 schließlich offiziell seinen Betrieb auf. Mary Barra, CEO von General Motors, bezeichnete ihre erste autonome Fahrt als „surreal“ und Highlight ihrer Karriere als Ingenieurin. Vergessen sind angesichts dieses Erfolgs die Dämpfer der vergangenen Jahre, in denen etwa der Launch auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Die autonomen Fahrten in San Francisco sind kostenlos - zumindest bis die Freigabe für den kommerziellen Betrieb erfolgt. Vorerst können Fahrgäste die umgebauten Chevrolet Bolts allerdings nur in einigen Stadtteilen sowie nachts von 23 Uhr bis 5 Uhr buchen. Künftige Testwagen werden laut Cruise hingegen zu allen Tageszeiten quer durch die Stadt fahren. Zudem sollen dann die Anzahl der Fahrzeuge erhöht werden und die Robotaxis auch das Ausland erobern. In Dubai sollen sie bereits 2023 unterwegs sein.