Nach anfänglichen Tests im heimischen Kalifornien startete das Tech-Unternehmen im Jahr 2018 in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, unter dem Namen Waymo One einen der ersten kommerziellen Robotaxi-Dienste, der für Testkunden on-demand zur Verfügung steht. Als Fahrzeugbasis greift Waymo in Phoenix auf umgerüstete Chrysler Pacifica zurück, in denen anfangs noch ein Sicherheitsfahrer mit an Bord war, was nun nicht mehr nötig ist.

Auch in seiner Heimat San Francisco – und damit in einer deutlich komplexeren urbanen Umgebung – hat die Google-Schwester ein Robotaxi-Pilotprojekt gelauncht. Dort können sich Nutzer im Rahmen des „Trusted Tester“-Programms von selbstlenkenden Elektro-SUVs des Typs Jaguar I-Pace befördern lassen. Mittlerweile hat das Tech-Unternehmen auch die entsprechende Erlaubnis der kalifornischen Straßenverkehrsbehörde erhalten. Die Zustimmung des Aufsichtsbehörde für Versorgungsunternehmen vorausgesetzt, kann Waymo nun seinen Dienst in San Francisco und dem Silicon Valley auch in Sachen Preisgestaltung vollumfänglich aufbauen. Das weckt natürlich das Interesse der OEMs: Gemeinsam mit der Geely-Tochter Zeekr soll ein fahrerloses Taxi gelauncht werden.

OEMs suchen den Schulterschluss mit Mobileye

Ähnlich wie Waymo zielt auch Mobileye, die Tochter des US-amerikanischen Chipkonzerns Intel, auf eine ganzheitliche Plattformlösung beim autonomen Fahren ab. Besonders hoch bewertet das CAM in der CCI-Studie die Softwarekompetenz bei der Bildverarbeitung als auch die Stärke in Sachen Kamerasensorik. Größere Aufmerksamkeit in der Automobilbranche erlangte Mobileye erstmals 2016 im Rahmen einer Partnerschaft mit BMW, in der die Israelis ihre Expertise im Bereich Machine Vision einbrachten.

Es folgten weitere Kooperationen mit Automobilkonzernen wie Great Wall, Geely oder Toyota, bei denen es allesamt um die Entwicklung bestimmter Fahrerassistenzsysteme ging. Auf besonderes Interesse stieß dabei die EyeQ-System-on-Chip (SoC)-Technologie, mit der die Computer-Vision-Fähigkeiten autonomer Fahrzeuge verbessert wird. Bis zum Jahr 2025 soll der EyeQ Ultra mit seiner Rechenleistung von 176 TOPS auf den Markt kommen, heißt es auf der CES 2022. Die einzige Ankündigung im Rahmen des Events war dies jedoch nicht: So arbeite das Unternehmen einerseits mit Zeekr an autonomen Taxis, und andererseits mit Volkswagen an der cloud-basierten Nutzung von Schwarmdaten für hochauflösende Karten. Letztere sollen unter anderem Spurhaltefunktionen ohne Fahrbahnmarkierungen ermöglichen.

Mobileye will mehr sein als nur Zulieferer

Doch Mobileye will mehr sein als nur Hard- und Softwarelieferant. „Wir wollen selbst als Mobility-as-a-Service-Anbieter auftreten, wo dies sinnvoll ist“, sagte Johann Jungwirth, Vice President MaaS bei Mobileye gegenüber automotiveIT. Im Frühjahr 2020 akquirierte Intel dafür die israelische Mobilitätsplattform Moovit, über die Mobileye ein eigenen Robotaxi-Dienst zur Verfügung stellen will. Hierzulande hat das Unternehmen bereits die Zulassung erhalten, autonome Fahrzeuge in Stadtgebieten, auf Landstraßen sowie auf Autobahnen zu testen und will gemeinsam mit Sixt schon 2022 einen Service mit vollautonomen Shuttles in München launchen.

Nach dem Erhalt einer AV-Testgenehmigung darf Mobileye seine selbstfahrenden Pkw zudem auf den Straßen von Paris einsetzen. Künftig können Mitarbeiter des Kaufhauses Galeries Lafayette Paris Haussmann an vier Tagen pro Woche über die Moovit App eine Fahrt zur Arbeit buchen. Städte wie Paris stellen mit ihren komplexen Straßensystemen, Fußgängern und dem hohen Verkehrsaufkommen autonome Fahrzeuge vor große Herausforderungen. Sie seien laut der Inte-Tochter daher wichtige Testfelder, um weltweit fahrerlose Dienste zu entwickeln. „Der Betrieb von autonomen Fahrzeugen auf den Straßen von Paris ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision einer selbstfahrenden inklusiven Mobilität“, sagt Johann Jungwirth.

Für den nordamerikanischen Markt plant Mobileye indes einen Service mit eigens produzierten Elektromobilen auf SAE-Level 4. Kernstück ist dabei das System Mobileye Drive. Die Fertigung der People Movers soll 2024 starten und wird inklusive Entwicklung sowie Systemintegration vom Kooperationspartner Benteler übernommen. Mit an Bord ist zudem der Mobility-Player Beep: Er steuert Betriebssysteme, weitere Technologien sowie seine Dienstleistungen bei.