Deutschland hält viele Patente in diesem Zukunftsfeld, doch bekommt die Technologie im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf die Straße. Was muss sich dafür ändern?

Es gibt Gesetzes- und Mentalitätsunterschiede. So gibt es in den USA mit dem Case Law eine Grundlage für das Ausprobieren von bestimmten Technologien, im Zweifel landen diese Fälle dann einfach vor Gericht, wenn etwas schiefläuft. Doch wollen wir das in Deutschland? Wohl eher nicht. Mittlerweile hat sich aber auch hierzulande in Sachen Gesetzgebung zum autonomen Fahren etwas getan, worauf man aufbauen kann. Zweitens ist die Herangehensweise an die Technologie komplett unterschiedlich. In den USA finden wir etwa mit Tesla, Waymo und Co. eine Startup-Mentalität verbunden mit immensen Investitionen vor. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als die der klassischen Automobilhersteller, die bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Diese können nicht einfach ihr ganzes Geschäft über den Haufen werfen, um – salopp gesagt – Daten in Arizona einzufahren. Gleichzeitig werden Innovationen auf Seiten der traditionellen Hersteller auch nicht immer gleich publik gemacht, da ticken die Akteure aus den Vereinigten Staaten etwas anders. Die OEMs haben sicherlich nicht verlernt, wie man ein technologisch anspruchsvolles Auto baut.

Der unterschiedliche Rechtsrahmen ist nur ein Baustein der autonomen Mobilität. In welchen weiteren Feldern braucht es eine globale Harmonisierung?

Harmonisierung: ja. Hinter global würde ich aber ein Fragezeichen setzen. Natürlich gibt es bei Fahrzeugzulassungen eine weltweite Norm. Doch in Sachen Infrastruktur für das autonome Fahren bezweifle ich, dass es eine Einigung auf bestimmte Parameter geben wird. So werden lokale Gegebenheiten immer auch lokale Lösungen erforderlich machen. Daher halte ich beispielsweise das Konzept von selbstfahrenden People Movern auf Level 5 für unrealistisch, die auf der gesamten Welt ohne weitere Anpassungen fahren können. Wahrscheinlicher ist es, dass die OEMs Autonomie auf Level 4 anbieten und diese Fahrzeuge dann für die jeweiligen Märkte zulassen. Natürlich muss etwa Europa bei diesem Thema sehr gut zusammenarbeiten, doch dass jemand mit seiner hier zugelassenen autonomen S-Klasse sowohl in Stuttgart als auch in Shanghai fahren kann, halte ich für unwahrscheinlich.