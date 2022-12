Auf welche Techniken setzen Sie beim automatisierten Fahren? Bei der Sensorik herrscht – zumal in Europa – große Einigkeit, dass sich diese aus einem Dreiklang aus Kamera, Radar und Lidar zusammensetzen muss …

Unsere Technologie unterteilen wir in drei Bereiche. Da ist zunächst die ADAS-Performance durch Hardware. Grob gesagt gilt: je mehr Hardware sich an Bord eines Fahrzeugs befindet, umso besser ist die Leistung. Das ist natürlich teuer und lässt sich auch nicht so leicht für die Massenproduktion umsetzen. Daher bedarf es einer zweiten Phase der Transformation. Dies bedeutet, es müssen smarte Sensoren und wettbewerbsfähiges Computing ins Fahrzeug Einzug halten. Dabei geht es um Software-Engineering, um Vorausschau und letztlich darum, mehr Akkuratesse in der Umgebungsdarstellung zu erzielen. Die meisten von uns befinden sich in dieser zweiten Phase. Hier nutzen die Fahrzeuge etwa eine nach vorne gerichtete Kamera inklusive Fisheye.

Die dritte Phase ist weit komplexer. Denn in dieser braucht es ein Kamera-Set, um rund um das Fahrzeug zu blicken, ebenso wie eine Nahfeld-Kamera. Kurz gesagt geht es in dieser Phase darum, mehr Sensoren und Daten zu fusionieren. Um die genannten Phasen einzuordnen: die erste bildet den Bereich von Robotaxis, so, wie es etwa Waymo betreibt und dazu auf bis zu acht Radare setzt. Mit Blick auf die weiteren Phasen wird dann das Bewältigen der Datenmengen zunehmend relevant. Hier besteht die Kunst im Beherrschen einer Flut von Informationen. Die ist genau die Stufe, an der zahlreiche Unternehmen scheitern.

Wie wichtig ist die Bildverarbeitung? Setzen Sie dabei auf Partner?

Image Processing zählt zu unseren Kernkompetenzen. Hierfür, wie auch für das Cloud Computing sowie das Labeln, setzen wir mehr als 50 Prozent unseres Etats ein. Bei der Bildverarbeitung arbeiten wir mit einigen Partnern zusammen. Software und Algorithmen sind unsere Kernkompetenzen, beim Daten-Labeln und Cloud-Computing arbeiten wir hingegen mit Experten wie Alibaba zusammen.

Eine Schlüsselkomponente von Haomo ist das Daten-Intelligenz-System MANA. Erklären Sie uns bitte, was das System kann.

Ganz kurz gesagt handelt es sich bei MANA um ein System, bei dem wir auf den Input von Daten setzen, um als Output sehr genaue Fahrdaten zu generieren. Das Sammeln exakter lokaler Daten, um daraus entsprechende Manöver umsetzen zu können, bedarf eines profunden Wissens, wie man diese Informationen sammelt, transformiert, validiert und vor allem auch, wie man sie aufbewahrt. Diese Komplexität können wir mit MANA abbilden.