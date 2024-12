Mercedes-Benz untermauert mit dem Drive Pilot seine Vorreiterrolle beim autonomen Fahren. Bereits seit Mai 2022 können die S-Klasse sowie der vollelektrische EQS mit dem Assistenzsystem auf SAE-Level 3 ausgestattet werden. Dafür hatten die Stuttgarter die nötige Systemgenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) auf Basis der technischen Zulassungsvorschrift UN-R157 erhalten. Nun hat das System die nächste Entwicklungsstufe erreicht und wird ab Frühjahr 2025 in Deutschland für Geschwindigkeiten bis 95 km/h freigegeben. Das kündigte Entwickler Matthias Kaiser vorab bereits im Interview mit automotiveIT an.Künftig kann das System in Deutschland auch bei normal fließendem Verkehr auf der rechten Autobahnspur unter bestimmten Bedingungen hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug eingesetzt werden. Die vorher bereits verfügbare Option, das System bei hohem Verkehrsaufkommen und in Stausituationen auf geeigneten Autobahnabschnitten zu nutzen, bleibt erhalten. Bereits gebaute Fahrzeuge mit Drive Pilot bekommen das Update kostenlos – entweder per OTA-Update oder in der Werkstatt. Für die Softwareaktualisierung bedarf es keiner Änderung an Bauteilen des Fahrzeugs, betont Mercedes.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass das weltweit schnellste System für hochautomatisiertes Fahren von Mercedes‑Benz kommt. Ich bin außerdem zuversichtlich, dass wir mit unserem auf Sicherheit gemünzten Ansatz den richtigen Weg eingeschlagen haben, um auch in naher Zukunft weitere Meilensteine beim automatisierten Fahren feiern zu können“, freut sich Markus Schäfer, Entwicklungsvorstand und Chief Technology Officer. Der Drive Pilot bis 60 km/h ist für EQS sowie S-Klasse mittlerweile auch in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada bestellbar, seit Ende 2023 haben die Stuttgarter auch eine Testlizenz für das Level-3-System in Peking.