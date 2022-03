Im Juli 2021 konnten Tesla-Fahrer in den USA plötzlich drei verschiedene Videospiele auf der Mittelkonsole spielen – während der Fahrt. Einzige Hürde: sie mussten das Dialogfeld „Ich bin ein Beifahrer“ anklicken. Empfohlen wurde das freilich nicht. Auch nicht von CEO Elon Musk, der auf Twitter gerne große Töne spuckt. Trotzdem rasieren und schminken sich US-Fahrzeuglenker hinterm Steuer – und das auch in Autos ohne Fahrerassistenzsysteme. Entsprechend hoch ist Zahl der Verkehrstoten wegen Ablenkung am Steuer: 2019, das letzte Jahr aus dem Zahlen verfügbar sind, waren es 3142.

Die Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), wurde auf Teslas neue Gaming-Optionen im August aufmerksam. Die Lösung des Problems zog sich bis kurz vor Weihnachten hin, als Tesla ein Update ankündigte, das Spiele auf der Mittelkonsole auf den Parkmodus beschränken sollte.

Autopilot - ein System mit Wenn und Aber

Der Vorwurf, dass es Tesla zu reizvoll macht, die Hände vom Steuer zu nehmen, ist nicht neu. Sicherheitsexperten forderten vom E-Autobauer seit langem eine bessere Lenkerüberwachung, etwa über hybride Lösungen, die nicht nur Kameras einsetzten. Doch Musk wies sogar die Bedenken seiner eigenen Ingenieure zurück. Andere Hersteller sollten vorgehen wie sie wollten, Tesla würde die Überwachung beim Benutzen von Fahrerassistenzsystemen auf Kameras und Software beschränken.

Ebenfalls herrscht Verwirrung rund um den Funktionsumfang der Assistenten. So kann der in neuen Teslas standardmäßig verfügbare Autopilot zwar lenken, bremsen und beschleunigen, jedoch nur unterstützend und auf Autobahnen. Das zusätzliche Funktionspaket Full Self-Driving (FSD) kostet derzeit 12.000 Dollar, für die der Käufer einen deutlich „aktiveren“ Assistenten bekommt: Im Funktionsumfang enthalten sind unter anderem das vollautonome Einparken und das Halten an Stoppschildern. Der automatische Spurenwechsel und das Auf- und Abfahren von der Autobahn läuft erst im Beta-Betrieb, und fit für den Stadtverkehr ist FSD auch noch nicht.