Volkswagen setzt auf Schwarmdaten von Mobileye

Kühne Prognosen und stramme Vorhersagen sind indes nicht so sehr die Sache der traditionellen Hersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Renault oder Volkswagen. Der Wolfsburger Konzern etwa arbeitet in der Nutzfahrzeugsparte am autonomen Kleinbus ID.Buzz, für den Mobileye den digitalen Fahrer für Europa und die USA liefert. Der Partner verfügt über die eingangs erwähnte Schwarmdaten-Basis von mehr als 150 Millionen Fahrzeugen. Dies ist enorm wichtig, um autonomes Fahren und das Thema Robotaxi voranzutreiben. VWN-Vorstand Christian Senger erläuterte im Interview mit automotiveIT kürzlich: „Wichtig für uns ist, dass es große Synergien mit solchen nicht-autonomen Fahrzeugen gibt, denn die Module können konzernweit von Level 2+ bis Level 4 eingesetzt werden. Und Mobileye kann aus dem laufenden Geschäft seine nötigen Investitionen in das autonome Fahren finanzieren.“

Bei VW wird man die Assistenzfunktionen von Mobileye in die von der VW-eigenen Softwaresparte Cariad entwickelte Softwarearchitektur integrieren. Beim autonomen ID. Buzz AD hat man dafür eine Schnittstelle geschaffen, damit das Self-Driving-System (SDS) an die bestehende Elektronik-Architektur angeschlossen werden kann. Beim deutschen Autoriesen ist man im Rahmen der Volkswagen ADMT-Gesellschaft (Autonomous Driving Mobility and Transport) auf den Level-4-Bereich fokussiert, auf Mobilität und Transporte als Dienstleistung. Mit privat genutzten Fahrzeugen und deren teilautonomen Funktionen (Level 3) sei dies nicht zu vergleichen, sagt Senger.

Die Etablierten der Branche sind mit Blick auf automatisierte Fahrfunktionen gut aufgestellt. So bescheinigt TUM-Professor Markus Lienkamp etwa Mercedes, ganz vorne zu sein beim Thema Level 3. Dies mit einem System, das zumindest ein Fahren auf der Autobahn auf der rechten Spur über längere Strecken realistisch mache. BMW hat dem Experten zufolge ein gelungenes Level 2-System, das die Blickrichtung überwache und so auch Spurwechsel ermögliche. Führend beim Robotaxi hingegen sei Waymo. Lienkamp zufolge allerdings noch recht prototypisch und mit sehr vielen Sensoren und kaum profitabel umgesetzt. Torc von Daimler habe indes sehr gute Ansätze für das Hub-to-Hub Fahren von Lkw, mit ähnlichen Konzepten sei man mit MAN in Projekten unterwegs. Bei den Startups zählen dem Experten zufolge Wayve, Fernride aber auch Kleinere wie Driveblocks zu den spannenden Protagonisten.