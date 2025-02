Auf Mercedes-Benz und BMW folgt nun Stellantis. Der Multimarkenkonzern präsentiert mit STLA AutoDrive 1.0 sein System für automatisiertes Fahren bis zu Level 3. Es biete freihändig („Hands-Free“) und ohne Blickkontakt („Eyes-Off“) automatisiertes Fahren bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h – und das auch bei Nacht sowie unter schwierigen Wetterbedingungen. Damit will das Unternehmen vor allem im Stop-and-Go-Verkehr die Belastung der Fahrer reduzieren. Widersprüchliche Informationen gibt es bislang noch zur Entwicklung des Systems. Während es in der offiziellen Mitteilung heißt, das System sei eine Eigenentwicklung, ist aus anderen Stellantis-Quellen zu entnehmen, dass das System gemeinsam mit BMW entwickelt wurde.

So oder so gehört die Technologie gehört neben STLA Brain und STLA Smart Cockpit zu einer zentralen Säule der übergreifenden Technologiestrategie von Stellantis. Im Rahmen der Entwicklung ist das System für den alltäglichen Einsatz in urbanen Gebieten optimiert. Fahrer können sich während der Fahrt kurzzeitig anderen Aktivitäten widmen, wobei das System den Fahrzeugbetrieb eigenständig steuert und dabei Sicherheitsabstände, Geschwindigkeit, Lenkung und Bremsen kontinuierlich anpasst.

STLA AutoDrive verfügt über Sensorik, die auch bei schwierigen Wetterbedingungen und in der Dunkelheit für ein präzises Umfeldbewusstsein sorge. Ein automatisiertes Sensor-Reinigungssystem trage zusätzlich zur Zuverlässigkeit der Komponenten bei, heißt es. Für höhere Geschwindigkeiten biete das System adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurzentrierung in den Modi Level 2 („Hands-On“) sowie Level 2+ („Hands-Off, Eyes-On“). Im Bereich Level 2+ hat außer den bereits genannten Marken nur noch Ford eine Zulassung in Deutschland.