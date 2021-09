Angesichts des anhaltenden Fahrermangels in den USA und andernorts wären selbstlenkende Lkw eine willkommene Entlastung. Doch selbst die Entwickler solcher Lösungen müssen einräumen, dass sie noch einige Jahre von einer marktfähigen Lösung entfernt sind. In den Vereinigten Staaten schickt sich das Startup Kodiak Robotics an, der Vision eines autonomen Trucks deutlich näher zu kommen.

Don Burnette, CEO des Unternehmens aus dem Silicon Valley, ist zuversichtlich, dass das eigene System bereits funktionstüchtig sei. Soll heißen: Die mit der Kodiak-Driver-Lösung aufgerüsteten Lkw bewältigen bereits die meisten Langstreckenfahrten dank integrierter Sichtsysteme, Algorithmen und Betätigungssysteme ohne Eingreifen eines Sicherheitsfahrers. Laut Burnette wird es jedoch noch bis 2023 dauern, bis alle erforderlichen Simulationen und Tests abgeschlossen sind und Lastwagen garantiert in jeder Situation sicher navigieren können.

Wieso hat der Lkw-Verkehr Vorteile beim autonomen Fahren?

Und von diesem Zeitpunkt an wird es wiederum einige Jahre dauern, bis sich autonomes Fahren der Stufe 5 großflächig durchsetzt. Burnette, der schon bei Google und Uber selbstlenkende Autos mitentwickelte, ist der Ansicht, dass der Straßengüterfernverkehr das richtige Sprungbrett zum autonomen Fahren in Breite ist. Dies liegt einerseits daran, dass in der Logistikbranche ein echter Bedarf an Automatisierung besteht, und andererseits daran, dass die Umgebung strukturierter und der Verkehr geregelter ist sowie weniger unvorhersehbare Situationen auftreten.