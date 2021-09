Autonomes Fahren Internationaler Vergleich Welcher Autobauer hat beim autonomen Fahren die Nase vorn?

Die Autohersteller tasten sich technologisch immer weiter an das vollautonome Fahrzeug heran. In unserem Überblick erfahren Sie, welche Funktionen bereits in Serie verfügbar sind und wie der Stand der Entwicklung ist. Erfahren Sie mehr zum Thema.