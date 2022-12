Informationen, die direkt in das Sichtfeld des Fahrers eingeblendet werden, leisten einen Beitrag zu mehr Sicherheit und Komfort. Dabei sind die Spielvarianten der sogenannten Head-up-Displays zahlreich und mehr oder weniger von den Möglichkeiten des Bauraums wie auch der Kosten abhängig. So reicht das Repertoire von kleinen, ausfahrbaren Scheiben vor der eigentlichen Windschutzscheibe bis hin zu großflächigen Projektionen auf die Fahrzeugscheibe selbst. Auch Continental bedient die unterschiedlichen Wünsche der Fahrer und Hersteller und zeigte bereits 2018 und 2019 wie eine ultrakompakte Bauweise insbesondere für kleine Fahrzeuge und Sportwagen zielführend sein kann und demonstrierte 2020 mit dem Seriengang eines 3D-Displays für die klassische Instrumentenanzeige seine Bandbreite an Innovationen im Bereich Display.

Aktuell ist in der Branche die sogenannte Pillar-to-Pillar-Anzeige für Head-up-Informationen angesagt. Diesen Trend bedient der Zulieferer nun in Form des Scenic View Head-up-Displays, einer Weltneuheit, die er auf der CES in Las Vegas im kommenden Januar vorstellen wird. Anders als bisherige Head-up-Displays projiziert das Scenic View HUD die Anzeige nicht auf den transparenten Bereich der Windschutzscheibe, sondern spiegelt die für den Fahrer wichtigen Informationen mit hoher Lichtstärke auf einen speziell beschichteten, schwarz bedruckten Bereich am unteren Rand der Frontscheibe.