Daimler Truck und Torc zielen darauf ab, selbstfahrende Lkw auf den Markt zu bringen. Mit der Eröffnung eines Technologie- und Entwicklungszentrums im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim will sich die neu gegründete Torc Europe GmbH den Talentpool an Software- und Entwicklungsingenieuren in der Automobilregion erschließen. Torc ist mit der Entwicklung von Software für autonomes Fahren auf Level 4 für Fernverkehrs-Lkw befasst. 2019 erwarb Daimler Truck einen Mehrheitsanteil am Unternehmen. Bei der Torc Europe GmbH wiederum handelt es sich um eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Torc mit Sitz in Blacksburg, im US-Bundesstaat Virginia. Das 2005 gegründete Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Softwarelösungen für selbstfahrende Fahrzeuge.

Auf den Highways rund um das Testzentrum von Torc in Albuquerque, New Mexico, finden derzeit täglich Mehrschichtfahrten mit autonomen Test-Lkw von Torc statt. Das Team in Stuttgart soll die laufende Entwicklung der Fahrsoftware für den Einsatz in autonomen Lkw in den USA unterstützen. Mit der Präsenz in unmittelbarer Nähe eines bestehenden Entwicklungsstandorts von Daimler Truck und unweit der Firmenzentrale nutze man die vorhandene regionale Kompetenz in den Bereichen Automotive, Trucking und Software, sagt Torc-Gründer und CEO Michael Fleming. Als nächsten Schritt sollen Softwareingenieure, Softwarearchitekten und Datenwissenschaftler in den Bereichen System, Sicherheit, Validierung und Produktentwicklung eingestellt werden.