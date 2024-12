„Audio spielt künftig eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Innenraums“, betonte Christoph Sladeczek, Gruppenleiter für Virtuelle Akustik am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Ilmenau gegenüber automotiveIT. Eine wichtige Rolle spielt das Thüringer Institut, das mit seinen 3D-Audio-Technologien das Fahrerlebnis revolutionieren will.

Was das live in Farbe und Sound bedeutet, erfuhren rund 40 Akustikexperten Anfang Dezember in einer Tiefgarage des Fraunhofer IDMT. Dort stand auf dem vom automotive thüringen e.V. mitorganisierten Acoustic Day ein aktuelles Modell der neuen E-Klasse, an dem Florian Richter, Sound Developer bei der Mercedes-Benz in Stuttgart, das Zusammenspiel von Sound, Körperschall und Licht vorführte.

User Experience: Klang trifft auf Interaktion

Die akustische Innenraumgestaltung versteht der Hersteller als zentralen Bestandteil des MBUX-Systems, das den Klang nicht nur hörbar, sondern auch spürbar und visuell erfahrbar macht. So entstand in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IDMT die aktive Ambientebeleuchtung, bei der LED-Lichtleisten synchron im Takt Musik in Lichtstimmung verwandelt.