Dabei wird eine sichere und latenzarme Kommunikation eine herausragende Rolle spielen. Worauf die AVP-Projektpartner BMW, Valeo und Telekom verweisen. In einem Münchner Pilotprojekt wird ein mit Valeo-Technik ausgerüsteter BMW über das öffentliche 5G-Netz der Deutschen Telekom fahrerlos zu einem freien Parkplatz geleitet. „5G sehen wir als zentralen Enabler für viele innovative Fahrzeugfunktionen und auch für das Automated Valet Parking“, sagt Nicolai Martin, Senior Vice President BMW Group Driving Experience. Ziel müsse es sein, ein standardisiertes und interoperables AVP-Ökosystem aufzubauen. Denn noch wurschtelt jeder für sich vor sich hin.

Warum auch die ewige Parkplatzsuche am Straßenrand enden dürfte

Aber auch außerhalb des geschützten Raumes eines Parkhauses soll Parken smarter werden, indem freie Stellplätze erfasst und die Infos in Echtzeit an Suchende übermittelt werden. So wird bereits in einigen Städten mittels mobiler Scan-Technologie kontinuierlich die Auslastung erhoben. Über LIDAR-basierte Scanner, die an Taxis oder Lieferfahrzeugen installiert sind, werden rund um die Uhr Informationen zur Parksituation für jeden Wochentag und jede Tageszeit gesammelt. Das Ziel ist, so Datensätze mit Echtzeitdaten aus stationärer Sensorik sowie eigenen Transaktionsdaten anzureichern, um genauere Aussagen (und Vorhersagen) zur Parkplatzverfügbarkeit bereitstellen zu können.

Bei Bosch erprobt man derweil das Community-Based Parking: Dabei wird der Autofahrer zum Parkplatzmelder. Eine Lösung, die sich relativ schnell breit ausrollen ließe. Denn dazu braucht es im Grunde nur Ultraschall-Sensoren, die in Fahrzeugen mit Einparkhilfe ohnehin schon vorhanden sind. Sie liefern Infos über freie Parkplätze im Vorbeifahren: Die Sensoren detektieren, wo der Straßenrand besetzt oder frei ist, gleicht dies mit Straßenkarten ab und sendet diese Information an die Cloud des jeweiligen Automobilherstellers, von der sie an die vernetzte Fahrzeugflotte verteilt wird.