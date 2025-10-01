Ganzheitlicher SAP-, Oracle- & VMware-Support – ohne Herstellerbindung

Die IT-Zwickmühle in der Fertigungsbranche

In der wettbewerbsintensiven Automobil- und Fertigungsindustrie beeinflusst jede IT-Entscheidung direkt Ihre Abläufe, Lieferzeiten und Margen. Wenn SAP, Oracle oder VMware Upgrades, Lizenzänderungen oder kostspielige Verlängerungen fordern, geraten Budget und Innovationskraft unter Druck.

Rimini Street bietet Ihnen einen smarteren Weg: Unsere End-to-End-Services für Unternehmenssoftware halten Ihre geschäftskritischen Systeme sicher, leistungsstark und optimal unterstützt – und geben Ihnen Zeit, Budget und Kontrolle zurück, um auf Ihre Weise zu modernisieren.

Support, der Ihnen dient – nicht dem Hersteller

Wir bieten herstellerunabhängigen Premium-Support für SAP, Oracle, VMware und mehr, damit Sie:

Ihre Supportkosten um bis zu 90 % senken und Budget für strategische Projekte freimachen

Den Lebenszyklus Ihrer Systeme um 15+ Jahre verlängern

Teure und störende Upgrades vermeiden – bis sie wirklich sinnvoll sind