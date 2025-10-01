Ganzheitlicher SAP-, Oracle- & VMware-Support – ohne Herstellerbindung

Die IT-Zwickmühle in der Fertigungsbranche
In der wettbewerbsintensiven Automobil- und Fertigungsindustrie beeinflusst jede IT-Entscheidung direkt Ihre Abläufe, Lieferzeiten und Margen. Wenn SAP, Oracle oder VMware Upgrades, Lizenzänderungen oder kostspielige Verlängerungen fordern, geraten Budget und Innovationskraft unter Druck.
Rimini Street bietet Ihnen einen smarteren Weg: Unsere End-to-End-Services für Unternehmenssoftware halten Ihre geschäftskritischen Systeme sicher, leistungsstark und optimal unterstützt – und geben Ihnen Zeit, Budget und Kontrolle zurück, um auf Ihre Weise zu modernisieren.
Support, der Ihnen dient – nicht dem Hersteller
Wir bieten herstellerunabhängigen Premium-Support für SAP, Oracle, VMware und mehr, damit Sie:
- Ihre Supportkosten um bis zu 90 % senken und Budget für strategische Projekte freimachen
- Den Lebenszyklus Ihrer Systeme um 15+ Jahre verlängern
- Teure und störende Upgrades vermeiden – bis sie wirklich sinnvoll sind
- Sicherheit und Compliance stärken – mit proaktivem Schutz vor Schwachstellen und Zero-Day-Bedrohungen.
Mehr als Support: Ihre IT-Partnerschaft auf Augenhöhe
Rimini Street ist mehr als ein Supportanbieter – wir sind Ihr strategischer IT-Partner mit Lösungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Unternehmenssoftware:
- Rimini Support™: Experten-Support rund um die Uhr – mit durchschnittlich 20+ Jahren Erfahrung pro Ingenieur
- Rimini Manage™: Proaktive Überwachung, Fehlerbehebung und Systemoptimierung – damit Ihr Team sich auf Innovation konzentrieren kann
- Rimini Protect™: Fortschrittlicher Zero-Day-Schutz für VMware-, SAP- und Oracle-Umgebungen – inklusive exklusiver Hypervisor-Sicherheit
- Rimini Consult™: Strategische Beratung, Architekturplanung und Roadmap-Design – für eine störungsfreie Modernisierung
Maßgeschneidert für die Fertigungs-IT
Wir kennen die Komplexität von IT-Landschaften in der Fertigung – von Shopfloor-Systemen und ERP-Integrationen bis zu globalen Supply-Chain-Plattformen. Unsere Experten sorgen für reibungslose Abläufe ohne Ausfallzeiten und richten Ihre IT-Strategie gezielt auf Ihre Produktionsziele aus.
Mit Rimini Street können Sie:
- Systeme ohne Herstellerbindung vollständig unterstützen und optimieren
- Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in Produktion, Supply Chain und Backoffice steigern
- Einsparungen in Automatisierung, KI und andere Industrie-4.0-Initiativen reinvestieren
Erfolgsgeschichten aus der Praxis
Führende Unternehmen aus Automobil und Fertigung – darunter Hyundai – vertrauen Rimini Street für Stabilität heute und Flexibilität morgen. Ob Broadcoms VMware-Strategiewechsel, SAPs Upgrade-Druck oder Oracles Lizenzpolitik: Wir helfen Ihnen, Ihre IT-Roadmap selbst in die Hand zu nehmen.
Ihre IT, Ihre Roadmap
Sie müssen sich nicht länger zwischen teurer Herstellerbindung und riskanten, nicht unterstützten Systemen entscheiden. Mit Rimini Street können Sie Ihre SAP-, Oracle- und VMware-Umgebungen erhalten, optimieren und modernisieren – in Ihrem Tempo, mit Ihrem Budget und nach Ihren Prioritäten.