Aber es kommen noch zahllose weitere Herausforderungen auf die Industrie zu. Die wahrscheinlich größte von allen ist, den Fahrer eines Fahrzeugs komplett zu ersetzen. Das erfordert Millionen von Codezeilen und hat viele tiefgreifende Änderungen zur Folge. So werden zum Beispiel die Funktionen im Fahrzeug immer stärker zentralisiert – das reduziert die Komplexität und spart Platz, Gewicht und Kosten. Funktionen, für die früher Hunderte von einzelnen Steuergeräten erforderlich waren, werden künftig vollständig auf derselben Hardware in einer robusten, sicheren Softwareumgebung ausgeführt. In vielen Fällen wird die herkömmliche und sequenzielle "If, Then, Else"-Programmiermethodik durch Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens ersetzt. Einmal trainiert, mit riesigen Datenmengen, wird die künstliche Intelligenz schneller und sicherer arbeiten als das Gehirn eines Fahrers.

Das bedeutet, Automobilhersteller müssen eine noch nie dagewesene Menge an Echtzeitdaten von der riesigen Anzahl der im Auto integrierten Sensoren verarbeiten. Die extremen Verarbeitungslasten, die die komplexen mathematischen Operationen und Matrixmultiplikationen der Hardware dabei abverlangen, sind nur mit hoch optimierten Hardware-Beschleunigern zu bewältigen.