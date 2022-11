Der Smart #1 kann seit Oktober 2022 in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und der Schweiz vorbestellt werden und wird ab Anfang 2023 auch in Österreich, Belgien und Großbritannien verfügbar sein. Bereitgestellt werden die Here Connected Vehicle Services dem Smart #1 über das globale Mobility-Tech-Unternehmen ECARX, das die digitale Headunit für den neuen SUV entwickelt und das Betriebssystem smart OS gemeinsam mit Smart entwickelt hat.

Here Real-Time Traffic in Verbindung mit Here Parking soll Smart-Fahrern helfen, effizienter zu planen, indem die voraussichtliche Ankunftszeit unter Berücksichtigung der Fahr- und Parkzeit ermittelt wird. Der Dienst liefert Informationen über Preise und Beschränkungen, wie die maximale Parkdauer sowie Parkverbote und Ladezonen. Here Parking stützt sich auf historische Daten und Echtzeitdaten, die von einem umfangreichen Partnernetzwerk stammen, einschließlich Fahrzeugsensoren.

"Here bietet die digitalen Dienste, die unsere städtischen Nutzer erwarten - wie Echtzeit-Verkehr und effizientes Parken", so Dirk Adelmann, CEO der smart Europe GmbH. "Wir sind stolz darauf, das Rebranding von smart zu unterstützen und das erste Fahrzeug der neuen Generation der vollelektrischen Produktfamilie zu betreiben", ergänzt Fred Hessabi, Executive Vice President und Chief Customer Officer bei Here Technologies.