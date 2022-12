Doch wo liegen nun die Hürden auf dem Weg zum optimalen IIoT? Während Unternehmen aller befragten Länder vor allem den Mangel an erfahrenen Fachkräften beklagten, bestehen bei weit über einem Drittel der IT-Entscheider in Österreich und der Schweiz auch starke Sicherheitsbedenken bei der Vernetzung von Komponenten. Auch die mangelnde Priorisierung ist ein Problem, vor allem in Deutschland und Österreich. Diese Herausforderungen zeitnah zu überwinden, ist für die Automobilbranche das A und O. Bislang war der Fokus der IT-Entscheider hier nach innen gerichtet. Aus diesem Grund ist der Anteil derer, die ihre Daten bereits in einen größeren Kontext einbetten können, noch recht gering. In einer vernetzten Welt werden es Einzelkämpfer jedoch zunehmend schwerer haben. Denn: Nur wer in der Lage ist, sensorisch ermittelte Daten mit Kunden, Lieferanten und anderen Partnern innerhalb der Lieferkette zu teilen, kann die Chance nutzen, sein Ökosystem von innen und außen heraus zu stärken und den immer neu auftauchenden Disruptionen selbstbewusst entgegenzutreten.

Die Data Cloud als ideale IIoT-Grundlage

Damit das in der Praxis funktioniert, brauchen Unternehmen eine Plattform, die es ihnen einerseits erlaubt, Daten aus den unterschiedlichsten Quellen einströmen zu lassen. Andererseits muss diese es ihnen aber ebenso ermöglichen, die IIoT-Daten sowohl intern mit allen Abteilungen als auch mit externen Dritten zu teilen – und das bestenfalls nahezu in Echtzeit.

Genau an dieser Stelle kommt die Data Cloud von Snowflake ins Spiel. Sie bietet die notwendige Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Data-Sharing-Funktionalität, die die Automobilbranche braucht, um ihre IIoT-Daten zugänglich zu machen. Dadurch bildet sie die ideale Grundlage, um die Lieferkette zu optimieren, Fertigungsprozesse zu automatisieren oder um weitere, innovative IIoT-Projekte anzustoßen.