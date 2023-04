AUTOMOBIL PRODUKTION Management Schulungs- und Ausbilungsoffensive Jaguar Land Rover baut Talentpool für E-Antriebe aus

Jaguar Land Rover will 2023 rund 300 Auszubildende in Großbritannien einstellen, um den Übergang in eine elektrifizierte Zukunft zu gestalten. Zudem sollen über 800 Mitarbeiter an enstprechenden Nachwuchsprogrammen teilnehmen. Mehr über Jaguar Land Rover