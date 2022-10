Mit dem neuen Audioformat Future Dimensions will Mercedes-Benz seinen Podcast Let’s Talk Mercedes in die Zukunft führen. Gastgebering Ricardia Bramley führt die Hörer in jeder Episode zunächst durch fiktive Zukunftsszenarien. Im weiteren Verlauf widmet sich die erfahrene Podcasterin der entscheidenden Frage, die im Mittelpunkt jeder Folge steht: Was muss geschehen, um diese Visionen zu verwirklichen? Auf der Suche nach Antworten beleuchtet die Moderatorin Trends, präsentiert Fakten und setzt beides in Zusammenhang. Zudem kommen internationale Themenexpertinnen und –experten mit unterschiedlichen Positionen und Sichtweisen zu Wort.

„Wenn es um die Zukunft geht, verfolgen wir bei Mercedes-Benz das Ziel, nicht nur mitzugestalten, sondern aktiv voranzugehen und zu inspirieren“, erklärt Bettina Fetzer, Leiterin Kommunikation und Marketing bei Mercedes-Benz. „Um möglichst viele Menschen auf diese Reise mitzunehmen, wollen wir nicht nur Kunden und Fans der Marke vermitteln, was diese Zukunft bereithält, sondern auch denen, die bislang keine Berührungspunkte mit Mercedes-Benz haben.“