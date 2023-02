Nach Einschätzung der Analysten haben herkömmliche Diesel- und Benzinmotoren, auf deren Bauteile und Fertigungstechnik insbesondere kleinere Zulieferer oft noch spezialisiert sind, de facto keine Zukunft mehr. Bis 2035 halten die BCG-Berater in dem angestammten Bereich ein Abschmelzen bisheriger Gewinne um 60 Prozent für möglich - Plug-in-Hybride inbegriffen.

Größtes Zusatzgeschäft der Autoindustrie in China und den USA

Die Unternehmen der europäischen Automobilwirtschaft müssten sich zudem sputen, auf den erfolgversprechenden Feldern nicht den Anschluss gegenüber China und den USA zu verlieren. In beiden Ländern werde das meiste Zusatzgeschäft erwartet, während in Europa vermutlich eher moderate Anstiege der Erträge denkbar seien. Mit Blick auf den zuletzt stark verringerten Absatz auch durch die Lieferprobleme bei Mikrochips betonten die Analysten, der Rückgang der klassischen Profite werde in entwickelten Automärkten, wie den USA und Europa besonders ausgeprägt sein.