Solid-State-Lidar für zuverlässige Objekterkennung

„Seit dem Projektstart im Jahr 2018 hat sich die Technik in einer hohen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Das war sehr spannend, aber auch eine echte Herausforderung", sagt Max Stehn, der als Projektmanager Autonomous Driving für Ibeo projektverantwortlich war. Von Anfang an habe man auf eine Kombination aus Ibeos Solid-State-Lidar-Sensoren und Kameras gesetzt. Der Lidar-Typ kommt ohne bewegliche Teile aus und soll den Experten zufolge wartungsärmer sein und eine größere vertikale Abdeckung des Umfelds bieten. Dadurch soll er auch zuverlässig Objekte erkennen, die höher als er selbst positioniert sind – etwa Leitwerke, was bei der Annäherung an Flugzeuge besonders wichtig sei.

Herausforderungen gibt es dem Ibeo-Experten zufolge allerdings noch im Bezug auf die große Menge von Daten, die in Echtzeit verarbeitet und dann an die jeweiligen Fahrzeugfunktionen weitergegeben werden müssen. Mit der schnellen Entwicklung der Rechnerleistungen und möglichen Verlagerungen von Rechenleistungen in die Cloud seien diese technischen Hürden jedoch absehbar in den Griff zu bekommen.