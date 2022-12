Laut einer weltweiten PwC-Umfrage aus dem Jahr 2022 schlafen die CEOs von deutschen Unternehmen im produzierenden Gewerbe beim Gedanken an Cyberbedrohungen deutlich ruhiger als ihre Kollegen in anderen Sektoren: Trotz des hohen Angriffsvolumens sind nur 40 Prozent besorgt über Cyberattacken – in anderen Branchen liegt dieser Wert bei immerhin 59 Prozent. Speziell in der Automobilindustrie galt die Spionage lange als die größte Gefahr für den Datenschutz. Wie naiv dieser Gedanke jedoch ist, zeigen Cyberattacken wie der jüngste Angriff auf den Zulieferer Continental, bei dem die Ransomware-Gruppe „Lockbit 3.0“ 40 Terabyte Daten, darunter auch sehr sensible, erbeutet haben soll.

Ransomware als größte Bedrohung

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das in seinem Branchenlagebild Automotive 2021 die Cybersicherheit in der Automobilbranche genau untersucht hat, hält Ransomware-Angriffe für die derzeit größte Bedrohung. Die Cyberkriminellen zielen dabei vor allem auf finanziellen Gewinn ab und nehmen besonders häufig Unternehmen ins Visier, die finanziell lohnend erscheinen. Dieses so genannte Big Game Hunting betrifft gerade auch viele Automobilhersteller und Zulieferer. Angreifer können durch die Veröffentlichung gestohlener Unternehmensdaten enormen Schaden anrichten und stellen ein hohes Risikopotenzial für die Betroffenen dar. Darüber hinaus berichten Medien immer häufiger über erfolgreiche Datendiebstähle, Phishing- oder DDoS-Attacken bei Unternehmen der Automobilbranche.