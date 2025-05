One-Stop-Shop für Mitarbeitende

Im Zentrum der Nutzererfahrung steht ein Serviceportal, das sowohl stationär als auch mobil genutzt werden kann. Unterstützt durch den Integration Hub ließen sich etwa Microsoft Teams oder SAP S4/HANA nahtlos einbinden. Mitarbeitende interagieren über das Portal mit HR-, IT- oder Einkaufsservices, während Agenten und Agentinnen in speziell gestalteten Arbeitsbereichen auf alle relevanten Daten, Kundenhistorien und Tools zugreifen können.



Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für den Nutzen intelligenter Prozessautomatisierung liefert der Einkauf. Der bislang weitgehend manuelle Prozess zur Bestätigung eingehender Bestellungen wurde mit Hilfe des ServiceNow App Engine vollständig neu gestaltet. Zuvor mussten Mitarbeitende PDF-Bestätigungen per E-Mail händisch prüfen, bei Abweichungen zwischen Preis oder Lieferdatum Rücksprachen halten und die Daten manuell in SAP oder Coupa überführen – ein fehleranfälliger, zeitaufwendiger Prozess.

ServiceNow als digitales Rückgrat

Heute übernimmt die ServiceNow-Plattform diese Aufgaben automatisiert: Sie erkennt Abweichungen, leitet diese an die zuständigen Personen weiter – idealerweise über Teams – und spielt die Daten anschließend in die Zielsysteme zurück. Der Zeitaufwand pro Vorgang sei von mehreren Tagen auf unter vier Stunden gesunken. Über 75 Prozent der Fälle werden inzwischen vollständig ohne menschliches Zutun abgewickelt, berichtet Schaeffler. Die Zahl der Rückfragen zum Status von Bestellungen sei zudem um bis zu 80 Prozent zurückgegangen.

Mittelfristig will der Zulieferer ServiceNow noch tiefer in seine Systemlandschaft einbetten. Ziel sei es, die Plattform als digitales Rückgrat der Shared Services Organisation zu etablieren. „Automatisierung verschafft den Menschen Freiräume, um produktiver zu sein. Der kumulative Wert, möglichst viele dieser Interaktionen zu verbessern, kann rein transaktionale Beziehungen in echte Partnerschaften verwandeln und neue Chancen für geschäftliche Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolg eröffnen“, fasst Kögler zusammen.