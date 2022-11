Nachdem Pay to Park eine Pilotphase in der Schweiz durchlaufen hat, ist das System ab sofort zusätzlich in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland und Norwegen verfügbar. In Kürze folgen mit Frankreich, Ungarn, Island, Italien, den Niederlanden, Slowenien, Spanien und Schweden weitere acht Länder, bevor 2023 weitere Märkte in Europa folgen sollen.

„Mit dem neuen Skoda Connect-Feature Pay to Park finden unsere Kunden freie Parkplätze europaweit jetzt noch schneller und zahlen bequem online über unsere MySkoda App oder das Infotainmentsystem“, erklärt Martin Jahn, Vorstand für Vertrieb und Marketing.

Voraussetzung für die Nutzung von Pay to Park ist ein aktives Skoda Connect-Konto sowie ein aktivierter Fernzugriff auf das Fahrzeug. Sobald zusätzlich die Bezahldaten in der MySkoda-App hinterlegt werden, lässt sich der Dienst automatisch auch über das Infotainment nutzen. Hier wird außerdem angezeigt, welche Parkplätze digital bezahlt werden können. Am Parkplatz angekommen kann der Fahrer die Parkdauer auswählen und sie bei Bedarf per App verlängern. Die Bezahlung erfolgt nach Ende des Parkvorgangs.

Das neue System ist in den Amudsen- und Columbus-Editionen des Skoda-Infotainments in den Modellreihen Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Karoq, Superb und Kodiaq verfügbar.