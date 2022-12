Die neueste Version der App wird aktuell im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Eisenbahnunternehmen Leo Expressin der Tschechischen Republik getestet. Sie kann nun auch vor herannahenden Zügen warnen, um das Risiko von Unfällen an Bahnübergängen zu senken. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilt, ergänzt die Funktion zuvor eingeführte Features der Traffication-Infotainment-App, wie etwa Warnungen vor Geisterfahrern und vor dem Einfahren auf die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung.

Die aktuellen Positionen der Züge werden regelmäßig an die Cloud übertragen, die die Informationen an jedes Skoda-Fahrzeug sendet, das mit der Traffication-Infotainment-App ausgestattet ist und sich in unmittelbarer Nähe eines Bahnübergangs befindet, dem sich ein Zug nähert. Auf die Warnung machen ein Pop-up-Fenster auf dem zentralen Infotainmentdisplay und ein akustischer Hinweis aufmerksam. Wie der OEM mitteilt, arbeitet er bereits an der Einbindung weiterer Eisenbahnunternehmen in ganz Europa. Man sei dazu aktuell im Austausch mit mehreren möglichen Partnern.